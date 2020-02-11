В Литве, Латвии и Эстонии проживают самые нищие пенсионеры в Евросоюзе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном Eurostat, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В работе приводятся данные за 2018 год. Согласно им, в целом в ЕС доля пенсионеров старше 65 лет, подверженных риску оказаться в нищете, составляла 15 процентов. Однако в таких странах, как Эстония, Латвия, Литва и Болгария, этот риск намного выше.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Эстонии - там уровень риска достигает 54 процентов. Далее идет Латвия - 50 процентов, Литва - 41 процент и Болгария - 30 процентов. Самыми благополучными странами называют Словакию, Францию, Грецию, Венгрию, Люксембург и Данию, где риск оказаться в нищете касается только 6-10 процентов пенсионеров.

По состоянию на 2018 год средняя пенсия по старости в Эстонии составляла 440 евро.