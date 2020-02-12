Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил дальнейшее рассмотрение законопроекта об эвтаназии. Голосование состоялось во вторник вечером в палате, передает ТАСС.

Инициатива была представлена Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП). Ее, в частности, поддержали левая коалиция "Объединившись, мы можем", центристская партия "Граждане". Целью этого закона, который подразумевает внесение изменений в Уголовный кодекс, является регулирование права на эвтаназию для неизлечимо больных людей или страдающих от серьезного, хронического и приводящего к потере трудоспособности заболевания (заверенного врачом).

Текст законопроекта еще должен обсуждаться в специальной комиссии нижней палаты. Затем он будет направлен на рассмотрение в Сенат (верхняя палата парламента).

Согласно инициативе, запросить эвтаназию сможет лишь совершеннолетний подданный Испании или человек, имеющий вид на жительство в стране. Данное решение должен принять сам больной. Для этого он должен будет сделать соответствующий запрос в письменной форме на имя своего врача. Если человек физически не в состоянии подписать документ, то за него это сможет сделать другой совершеннолетний.

Затем медик оценит, был ли данный запрос сделан добровольно и точно ли он отражает пожелания больного. Данная просьба также должна быть рассмотрена еще одним врачом. Через две недели пациент должен повторить свой запрос. Тогда рассмотрение дела будет передано специальной комиссии, следящей за должным соблюдением закона.

В случае, если все требования были выполнены надлежащим образом, больной сможет воспользоваться своим правом, приняв необходимый препарат либо при помощи врача.