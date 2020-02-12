Через три минуты после взлета в летевший в Дублин самолет ударил разряд молнии. Лайнер не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Молния ударила в летящий в плохую погоду пассажирский самолет в небе над Великобританией, сообщает LAD Bible.



Лайнер авиакомпании Aer Lingus вылетел из аэропорта Бирмингема и направлялся в Дублин. В регионе были неблагоприятные метеоусловия, вызванные ураганом Сиара. При этом перевозчик не стал отменять рейс.



Через три минуты после взлета в самолет ударил разряд молнии. Лайнер не получил никаких повреждений и благополучно приземлился в Дублине.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.