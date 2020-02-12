В пассажирский самолет ударила молния - ВИДЕО
Через три минуты после взлета в летевший в Дублин самолет ударил разряд молнии. Лайнер не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Молния ударила в летящий в плохую погоду пассажирский самолет в небе над Великобританией, сообщает LAD Bible.
Лайнер авиакомпании Aer Lingus вылетел из аэропорта Бирмингема и направлялся в Дублин. В регионе были неблагоприятные метеоусловия, вызванные ураганом Сиара. При этом перевозчик не стал отменять рейс.
Через три минуты после взлета в самолет ударил разряд молнии. Лайнер не получил никаких повреждений и благополучно приземлился в Дублине.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре