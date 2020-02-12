Жители города увидели снег утром 11 февраля, когда температура воздуха опустилась до -2 градусов, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

В столице Ирака - Багдаде впервые с 2008 года выпал снег, сообщает агентство Associated Press.

Жители города увидели снег утром 11 февраля, когда температура воздуха опустилась до -2 градусов. Горожане изрядно обрадовались снегу, а потому делали фото, игрались в снежки, прежде чем снег растаял в полдень

Своими радостными впечатлениями жители Багдада делились в социальных сетях.

Жители города увидели снег утром 11 февраля, когда температура воздуха опустилась до -2 градусов.

В столице Ирака - Багдаде впервые с 2008 года выпал снег, сообщает агентство Associated Press.

Жители города увидели снег утром 11 февраля, когда температура воздуха опустилась до -2 градусов. Горожане изрядно обрадовались снегу, а потому делали фото, игрались в снежки, прежде чем снег растаял в полдень

Своими радостными впечатлениями жители Багдада делились в социальных сетях.

Снегопад является распространенным явлением в горном северном регионе Ирака. Впрочем, он редко падает в Багдаде. Последний раз столица видела снег в 2008 году.

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