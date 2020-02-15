Китаянка пришла в один из госпиталей в костюме надувного жирафа, надев его с целью защититься от коронавируса, сообщает Daily Star.

Все дело в том, что по словам мисс Хэ, у нее закончились медицинские маски, а ей было необходимо посетить больницу и купить лекарство для своего отца, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает издание, приобрести такой необычный костюм девушке пришлось из-за отсутствия в магазине масок. Также женщина сообщила, что когда жирафа было необходимо выстирать, она нарядилась в костюм инопланетянина для выхода за покупками.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.