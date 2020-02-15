https://news.day.az/world/1203275.html Китаянка решила спасаться от коронавируса в костюме жирафа - ВИДЕО
Китаянка решила спасаться от коронавируса в костюме жирафа - ВИДЕО
Китаянка пришла в один из госпиталей в костюме надувного жирафа, надев его с целью защититься от коронавируса, сообщает Daily Star.
Все дело в том, что по словам мисс Хэ, у нее закончились медицинские маски, а ей было необходимо посетить больницу и купить лекарство для своего отца, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Как сообщает издание, приобрести такой необычный костюм девушке пришлось из-за отсутствия в магазине масок. Также женщина сообщила, что когда жирафа было необходимо выстирать, она нарядилась в костюм инопланетянина для выхода за покупками.
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