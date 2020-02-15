Американская авиакомпания American Airlines продлила срок остановки парка 737 MAX до 18 августа. Об этом сообщила компания в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Такое решение перевозчик принял по итогам взаимодействия с производителем самолета Boeing и регулятором - Федеральным управлением гражданской авиации США, уточняется в сообщении. Ранее компания намеревалась не включать парк этих самолётов в расписание до 5 марта.

"American Airlines находятся в постоянном контакте с Федеральным управлением гражданской авиации, министерством транспорта и Boeing. Основываясь на последних рекомендациях, авиакомпания ожидает, что возобновление регулярного коммерческого обслуживания нашего парка самолетов Boeing 737 MAX произойдет 18 августа 2020 года", - сообщила компания на своём сайте.

В парке American Airlines есть 24 самолета Boeing 737 MAX, еще несколько десятков были заказаны у компании-производителя.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после двух авиакатастроф, причинами которых могли стать дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте - Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.