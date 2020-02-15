Часть вакцин от коронавируса уже тестируются на животных. Об этом сообщил комитет здравоохранения КНР, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас некоторые виды вакцин уже тестируются на животных", - заявил представитель комитета Чжан Синьминь, чье выступление транслировала газета People's Daily.

Он добавил, что необходимо дать ученым время, чтобы они смогли разработать безопасную и эффективную вакцину.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.