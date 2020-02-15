Еще два случая заражения коронавирусом COVID-19 было выявлено в Малайзии, общее число заболевших достигло 21. Об этом сообщает местное агентство Бернама со ссылкой на главу минздрава, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Министр здравоохранения Малайзии Ахмад Дзулкефли отметил, что заразились два уроженца Китая - мужчина и женщина. Двадцатым по счету заболевшим оказался 27-летний бизнесмен из китайского города Гуанчжоу. Накануне медики выявили у него симптомы заболевания, после чего поместили его в больничную палату на карантин. Результаты анализов подтвердили у него заражение коронавирусом.

"По поводу 21 случая заражения - это женщина 32 лет, которая постоянно проживает в Малайзии, но посещала в Китай с 22 по 30 января. Заражение коронавирусом COVID-19 у нее было подтверждено сегодня утром", - добавил глава малайзийского минздрава.