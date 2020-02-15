Инцидент произошёл в городе Ливония, США. Посетители отеля наслаждались водными процедурами, но вдруг отдых превратился в кошмар. На камеру видеонаблюдения попало, как двухлетний мальчик, про которого все забыли, присел на край бассейна и соскользнул вниз. Малыш пытался всплыть, но усилия оказались тщетны, и он пошёл ко дну, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Прошло около четырёх минут, прежде чем лежащего под водой кроху заметила девятилетняя девочка, пишет WXYZ. Она позвала на помощь, и её крёстная мать бросилась в воду и достала ребёнка. К счастью, среди отдыхающих оказались две медсестры, которые сделали малышу искусственное дыхание, чтобы вернуть к жизни.

Роликом в "Фейсбуке" поделился департамент полиции Ливонии. По словам правоохранителей, мальчика отвезли в больницу, а потом отпустили домой. Теперь четырёх человек, участвовавших в спасении, хотят представить к награде. Будут ли предъявлены обвинения матери, которая тоже находилась в бассейне, но не смотрела за ребёнком, пока не ясно.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.