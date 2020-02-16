Первая смерть после заражения новым коронавирусом COVID-2019 зафиксирована на Тайване, сообщает Центральное информационное агентство острова.

Погибший - 60-летний мужчина, который не ездил в эпицентр болезни город Ухань и, по данным предварительного расследования, не контактировал с теми, кто посещал материковый Китай или бывал в регионах с наиболее высоким уровнем эпидемической опасности, передает Day.Az со ссылкой на Вести​​​.

Ранее власти Китая объявили о возможности применения смертной казни за сокрытие симптомов и злонамеренное заражение новым коронавирусом. Суровое наказание вплоть до смертной казни для тех, кто во время вспышки коронавируса будет уличен в коррупции, производстве и распространении контрафактных медицинских препаратов, причинении тяжкого вреда медикам.