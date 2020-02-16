Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановки в Идлибе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На наш взгляд, мы не должны отказывать от сочинских договоренностей и процесса. Я очень хочу, чтобы правительство Турции уважало те договоренности, которые мы совместно заключили", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции. "Господин (президент Турции Реджеп - ред.) Эрдоган на всех встречах открыто указывал на две вещи - на единство Сирии и то, что вся сирийская территория страны должна находиться под контролем правительства Сирии", - сказал он. Он также выразил надежду, что переговоры в астанинском формате продолжатся, заявив, что ожидает и дальнейших саммитов России, Ирана и Турции по Сирии, следующий из которых пройдет в Иране. На фоне обострившейся напряженности в Идлибе при продвижении сирийской армии и обеспокоенности Турции в этой связи Тегеран заявлял о готовности помочь сторонам решить проблемы.