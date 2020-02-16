https://news.day.az/world/1203629.html Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
Президент Ирана призвал Турцию соблюдать сочинские договоренности
Отказываться от сочинских договоренностей по Сирии нельзя, переговоры по сирийскому урегулированию должны продолжаться, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне обострившейся обстановки в Идлибе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"На наш взгляд, мы не должны отказывать от сочинских договоренностей и процесса. Я очень хочу, чтобы правительство Турции уважало те договоренности, которые мы совместно заключили", - сказал Роухани в ходе пресс-конференции.
"Господин (президент Турции Реджеп - ред.) Эрдоган на всех встречах открыто указывал на две вещи - на единство Сирии и то, что вся сирийская территория страны должна находиться под контролем правительства Сирии", - сказал он.
Он также выразил надежду, что переговоры в астанинском формате продолжатся, заявив, что ожидает и дальнейших саммитов России, Ирана и Турции по Сирии, следующий из которых пройдет в Иране.
На фоне обострившейся напряженности в Идлибе при продвижении сирийской армии и обеспокоенности Турции в этой связи Тегеран заявлял о готовности помочь сторонам решить проблемы.
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