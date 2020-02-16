В ОАЭ зафиксировали новый случай заражения коронавирусом
Новый случай заражения коронавирусом зафиксирован в ОАЭ.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, говорится в заявлении министерства здравоохранения страны в Twitter.
"Новый случай заражения коронавирусом, известным как COVID19, был обнаружен у 37-летнего гражданина Китая. Его состояние стабильное, за ним регулярно наблюдают в соответствии со стандартами Всемирной организации здравоохранения", - говорится в заявлении министерства в Twitter.
Агентство WAM отмечает, что это уже девятый случай заражения в стране, трое заболевших выздоровели, остальные продолжают лечение и находятся под наблюдением врачей.
Ранее в понедельник министерство здравоохранения ОАЭ сообщило, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован среди индийской диаспоры в ОАЭ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название-COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 68,5 тысячи человек, скончались 1665.
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