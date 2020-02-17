В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".

По данным на 01.10 по баку, во Внуково отменено два рейса и задержано еще шесть.

В свою очередь, в Домодедово задержано восемь рейсов, а также отменено - четыре.

Кроме того, в Шереметьево задержано два рейса.

Данные о задержках в Жуковском не приводятся.