https://news.day.az/world/1203648.html Более 20 рейсов задержано и отменено в Москве
Более 20 рейсов задержано и отменено в Москве
В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 20 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
По данным на 01.10 по баку, во Внуково отменено два рейса и задержано еще шесть.
В свою очередь, в Домодедово задержано восемь рейсов, а также отменено - четыре.
Кроме того, в Шереметьево задержано два рейса.
Данные о задержках в Жуковском не приводятся.
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