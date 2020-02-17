Усэйн Болт, похоже, больше не самый быстрый человек на планете. Его мировой рекорд в спринте случайно побил индийский строитель во время традиционной гонки с буйволами, передает Day.Az со ссылкой на РЕН ТВ.

28-летний бегун преодолел 100-метровую дистанцию за 9 целых и 55 сотых секунды, что на 3 сотых меньше, чем у знаменитого ямайца.

И это при том, что участники соревнования "Камбала" преодолевают дистанцию босиком по рисовому полю, заполненному водой! Достижение Сринивасы Гауды не будет считаться официальным, но оно уже вызвало резонанс даже за пределами Индии.

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