Зрители популярного в Великобритании реалити-шоу Love Island ("Остров любви") потребовали от телеканала ITV отказаться от дальнейших съемок программы после самоубийства ведущей Кэролайн Флэк (Caroline Flack). Как сообщает Metro, люди посчитали ситуацию близкой к инциденту с другой передачей - The Jeremy Kyle Show ("Шоу Джереми Кайла"), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Флэк умерла 15 февраля в возрасте 40 лет в своем доме в Лондоне. Причины смерти подтвердили родственники женщины. Вскоре после появления публикаций о ведущей в соцсетях поклонники шоу стали размышлять о необходимости закрыть передачу. Аргументом было то, что это не первая смерть среди участников телепроекта. По словам зрителей, до Флэк умерли участники "Острова любви" Майк Таласситис (Mike Thalassitis) и Софи Грейдон (Sophie Gradon). Также зрители вспомнили о похожей ситуации с участником The Jeremy Kyle Show.

"Откажитесь от этого шоу сейчас же, как вы это сделали с передачей Джереми Кайла", - написал один из зрителей. Другой подчеркнул, что ITV "пора начать думать о жизнях людей и их психическом здоровье, а не о просмотрах и доходах". "Джереми Кайла закрыли, и по делу. Необходимо изменить культуру поведения в нашей медиа-среде", - заметил пользователь.

Передача The Jeremy Kyle Show с 2005 года выходила на телеканале ITV. В мае 2019 года стало известно о смерти Стива Даймонда (Steve Dymond). Мужчина совершил самоубийство после участия в передаче. Канал принял решение не только отказаться от трансляции выпуска с участием Даймонда, но и закрыть телешоу.

Флэк стала ведущей реалити-шоу в 2015 году и к 2019 году аудитория выросла в среднем до более чем пяти миллионов зрителей за выпуск. Однако вскоре звезду отстранили от ведения телешоу: ее арестовали, обвинив в нападении и избиении возлюбленного. В ходе следствия она отказалась признать свою вину.

Место ведущей в "Острове любви" заняла Лора Уитмор (Laura Whitmore). Флэк тогда заявляла, что ей нужно время, чтобы обдумать все и извлечь уроки из случившегося. Телезвезду освободили под залог до суда, который должен был состояться 4 марта 2020 года.