Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара продолжают переговоры по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, впереди еще много работы.

"Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях", - сказал глава турецкого МИД.

Чавушоглу отметил, что окончательное решение по Идлибу стороны примут после встречи делегаций двух стран в Москве 17 февраля.