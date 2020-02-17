https://news.day.az/world/1203731.html Чавушоглу рассказал о переговорах Турции и России по Идлибу
Чавушоглу рассказал о переговорах Турции и России по Идлибу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара продолжают переговоры по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, впереди еще много работы.
"Мы не должны позволять сирийской проблеме преуменьшать наше сотрудничество и сказываться на наших отношениях", - сказал глава турецкого МИД.
Чавушоглу отметил, что окончательное решение по Идлибу стороны примут после встречи делегаций двух стран в Москве 17 февраля.
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