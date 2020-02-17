Сильный ветер от шторма "Дэннис" заставил пилотов сделать необычный маневр. Посадка завершилась благополучно, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Невероятную посадку лайнера Airbus A380 сняли в лондонском аэропорту Хитроу: боковой ветер заставил пилотов развернуть самолет буквально поперек полосы. Мастерский маневр завершился удачно, несмотря на то, что порывы ветра достигали скорости 145 километров в час.

Шторм "Дэннис" накануне уже успел наделать рекордное количество подтоплений в Великобритании: из-за мощных ливней и сильного ветра реки вышли из берегов. В результате инцидента погибло два человека. Местные власти были вынуждены проводить эвакуацию населения.

На побережье Франции - в Нормандии и Бретани - шторм оставил без электричества тысячи домов. Из-за угрозы падения деревьев в городах закрыли для посещения парки и скверы.

После Франции шторм пошел вверх по Атлантике и дотянулся до Финляндии, где также оставил без света множество жилых домов.

В настоящее время шторм направился в сторону России. В ближайшие дни синоптики прогнозируют по всей европейской части страны дожди, сильный ветер и аномальное тепло, а в российской столице и вовсе до весенних 7 градусов тепла.

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