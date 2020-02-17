Британский фотограф дикой природы Кевин Руни, гуляя по природному заповеднику Набоишо Консерванси в Кении, сфотографировал охоту самки гепарда по имени Селенкей и её 4-ёх детёнышей на импалу, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Более опытная хищница решила продемонстрировать своим голодным отпрыскам навыки охотничьего мастерства. Но антилопа не собиралась так просто сдаваться и становиться чьим-то обедом.

"Поймав импалу, которая оказалась взрослым самцом, глава семейства гепардов попыталась сбить её на землю, но безуспешно.

Затем четверо детёнышей присоединились к своей матери и напали на парнокопытную добычу.

Удивительно, но через несколько секунд импала сумела стряхнуть с себя пятерых грозных хищников и убежать от них. Это было удивительное зрелище!" - прокомментировал 53-летний фотограф свои снимки.

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