В Анкаре в одной из школ произошел вооруженный инцидент. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, неизвестный, ворвавшийся с оружием в здание школы, ранил директора учебного заведения, после чего выстрелил в себя.

По данным СМИ, оба госпитализированы.

О других деталях произошедшего не сообщается.

По факту возбуждено уголовное дело.