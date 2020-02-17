https://news.day.az/world/1203810.html Вооруженный инцидент в одной из школ Анкары, ранен директор
Вооруженный инцидент в одной из школ Анкары, ранен директор
В Анкаре в одной из школ произошел вооруженный инцидент. Об этом сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, неизвестный, ворвавшийся с оружием в здание школы, ранил директора учебного заведения, после чего выстрелил в себя.
По данным СМИ, оба госпитализированы.
О других деталях произошедшего не сообщается.
По факту возбуждено уголовное дело.
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