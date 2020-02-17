Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) первыми среди арабских стран приступают к пуску атомной электростанции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Федеральное агентство регулирования ядерной энергетики ОАЭ (FANR) выдало лицензию на запуск первого блока атомной станции Barakah. Компания Nawah Energy Company получила лицензию и начинает подготовку к коммерческому пуску АЭС.

АЭС будет генерировать до 5600 мегаватт энергии из 4 блоков, обеспечивая примерно 25 процентов потребностей в электроэнергии в ОАЭ.

"Это исторический момент для Объединенных арабских эмиратов. Страна стала первой в арабском регионе запускающей атомную электрстанцию", - заявил аль-Кааби постоянный представитель ОАЭ в МАГАТЭ Хамад аль-Кааби на пресс-конференции, которая велась в Twitter.

ОАЭ строит свою первую атомную электростанцию ​​с четырьмя реакторами водяного охлаждения мощностью по 1400 МВт в эмирате Абу-Даби. В сентябре 2019 года группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила миссию по изучению систем готовности АЭС и реагирования на ядерные и радиологические аварийные. Проверка готовности к чрезвычайным ситуациям (EPREV) была проведена по запросу правительства ОАЭ.

АЭС на побережье Персидского залива строит южнокорейский консорциум компаний. Стоимось проекта оценивается в 20-25 миллиардов долларов.