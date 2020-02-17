100 000 евро - в такую сумму якобы обходится производителям смартфонов "правильный" результат в авторитетном фоторейтинге DxOMark. С таким обвинением выступил в соцсети Weibo известный китайский инсайдер, скрывающийся под псевдонимом Digital Chat Station, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Создатели DxOMark уже несколько лет публикуют подробные обзоры фотоспособностей популярных смартфонов, тестируя аппараты в самых разных сценариях съемки и чуть ли не по пикселям анализируя снимки и видео. Но, как уверяет китайский инсайдер, ориентироваться на тесты DxOMark при выборе смартфона не стоит.

Якобы, перечислив 100 000 евро на счёт фотолаборатории, производитель смартфона может быть уверен, что результат будет близок к максимальному. После оплаты представители DxOMark высылают настройки для алгоритмов обработки изображений, обеспечивающие наилучшее прохождение заранее известных тестов. Кроме того, в обзоре публикуются только наиболее удачные снимки и видео.

С некоторыми производителями предприимчивым аналитикам не удаётся договориться об оплате, так что приходится покупать тестовый аппарат в рознице и делать непредвзятый обзор. Отметим, что производители, которые в последние годы активно хвастались в маркетинге успехами своих устройств в рейтинге DxOMark - это Huawei и Xiaomi.