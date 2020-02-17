https://news.day.az/world/1203836.html Полицейский устроил массовую стрельбу на карнавале в Бразилии - ВИДЕО
Полицейский устроил массовую стрельбу на карнавале в Бразилии - ВИДЕО
По меньшей мере пятеро человек получили огнестрельные ранения на карнавале в Бразилии. По сообщениям местных СМИ, огонь по людям открыл полицейский.
Все произошло, когда во время прохождения праздничных колонн по улице города Сан-Паулу неизвестный предпринял попытку ограбить стража порядка. Тот в ответ начал стрелять, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В результате сотрудник правоохранительных органов тяжело ранил не только нападавшего, но и четверых участников карнавального шествия. Все они доставлены в больницы.
Полиция занимается расследованием инцидента.
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