По меньшей мере пятеро человек получили огнестрельные ранения на карнавале в Бразилии. По сообщениям местных СМИ, огонь по людям открыл полицейский.

Все произошло, когда во время прохождения праздничных колонн по улице города Сан-Паулу неизвестный предпринял попытку ограбить стража порядка. Тот в ответ начал стрелять, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В результате сотрудник правоохранительных органов тяжело ранил не только нападавшего, но и четверых участников карнавального шествия. Все они доставлены в больницы.

Полиция занимается расследованием инцидента.

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