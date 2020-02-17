В Буркина-Фасо группа террористов напало церковь, десятки погибших и раненых
Неизвестные напали на деревню на севере Буркина-Фасо, убив не менее 24 человек. Об этом сообщил губернатор области Сахель Салфо Каборе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В воскресенье, 16 февраля, вооруженная группа террористов ворвалась в населенный пункт Панси и напали на мирных жителей... По предварительным данным, погибли 24 человека, в том числе священник", - цитирует заявление губернатора портал Coaci.
Ранения в результате атаки получили 18 человек, некоторые были похищены. Губернатор отметил, что перед тем как начать бойню, нападавшие отделили местных жителей от приезжих.
По данным портала, бандиты напали на протестантскую церковь в Панси, в момент когда там собрались прихожане для воскресной службы.
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