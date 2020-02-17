В прибрежных водах Новой Зеландии акула-мако вцепилась в роскошную яхту стоимостью в несколько миллионов долларов. Видео с подводным хищником опубликовал таблоид Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел, когда 35-летний морской биолог, специализирующийся на изучении акул, Рили Эллиотт (Riley Elliot) проводил исследования для докторской диссертации. На кадрах видно, как крупная акула напала на его дорогостоящее судно. "Что ты творишь, приятель?" - воскликнул он. Затем хищник опустился под воду и принялся кружить возле яхты. Под конец Эллиотт нырнул к акуле и поплавал с ней.

Эллиотт подчеркнул, что он не испугался нападения акулы на яхту, поскольку это судно достаточно прочное.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.