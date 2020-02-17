Отправиться за покупками - самое обычное дело, но этот мужчина сумел появиться в магазине так, что это наверняка запомнится на какое-то время, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Незнакомец эффектно толкнул обеими руками створки дверей, когда случилось нечто, что напугало и его самого, и окружающих - стеклянные двери разбились вдребезги.

Полюбовавшись кадрами, на которых случай этот представлен во всей красе, зрители принялись гадать, кто же вообще ответственен за такой инцидент. Главный герой, похоже, явно не посчитал, что в чём-то виноват - посмотрев на устроенный беспорядок в некотором замешательстве, он успокоился и продолжил свой путь.

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