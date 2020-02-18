На одной из автозаправочных станций в Турции женщина-водитель сбила двух мужчин, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.

Как сообщает Haber7, камеры наблюдения зафиксировали момент наезда. Отмечается, что 23-летняя Эзги Арык была в нетрезвом состоянии.

Пострадавшие были госпитализированы. Полиция начала расследование факта.

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