https://news.day.az/world/1204029.html Нетрезвая женщина наехала на двух мужчин - ВИДЕО
Нетрезвая женщина наехала на двух мужчин - ВИДЕО
На одной из автозаправочных станций в Турции женщина-водитель сбила двух мужчин, передает Day.Az со ссылкой на oxu.az.
Как сообщает Haber7, камеры наблюдения зафиксировали момент наезда. Отмечается, что 23-летняя Эзги Арык была в нетрезвом состоянии.
Пострадавшие были госпитализированы. Полиция начала расследование факта.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре