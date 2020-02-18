Американский автогонщик Райан Ньюман разбился во время гонки NASCAR. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX: NASCAR.

В заключительном круге Ньюману удалось вырваться в лидеры заезда. Однако после маневра преследовавшего его Райана Блэйни Ньюман не справился с управлением автомобиля и врезался в отбойник. Машина несколько раз перевернулась и загорелась.

По заявлению NASCAR Ньюман был госпитализирован. Несмотря на то, что гонщик поступил к врачам с серьезными травмами, его жизни ничто не угрожает, отмечает организатор, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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