На первый взгляд кажется, что этот видеоролик, снятый в Бразилии, не предлагает вниманию зрителей ничего особенного, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На кадрах мы видим всего лишь парковку с несколькими мотоциклами. Однако, уже через несколько секунд одно из транспортных средств начало двигаться, а после завалилось на бок, хотя к нему никто не прикасался.

Похоже, что некая паранормальная сущность облюбовала мотоцикл и захотела прокатиться на нём, хотя и не уехала слишком далеко. Прочем, нельзя скидывать со счетов предположение о том, что видеоролик показывает нам хорошо сделанную мистификацию.

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