https://news.day.az/world/1204190.html Малолетние хулиганы чуть не сожгли продавца воздушных шаров - ВИДЕО
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Малолетние хулиганы чуть не сожгли продавца воздушных шаров - ВИДЕО
На Филиппинах подростки решили подшутить над спящим торговцем воздушными шарами и подожгли его товар. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами второй степени, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
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