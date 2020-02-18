На Филиппинах подростки решили подшутить над спящим торговцем воздушными шарами и подожгли его товар. Пострадавший был доставлен в больницу с ожогами второй степени, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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