Она дала водителю свою карту, чтобы он ей оплатил топливо, а сама села за руль и надавила на педаль газа, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

Жительница Кирова придумала дерзкий и грозящий плачевными последствиями "лайфхак": как добраться домой на такси и не платить за это. В ночь на 15 февраля пассажирка спровадила водителя на пару минут из автомобиля и угнала его Kia Rio.

Таксист подобрал пьяную женщину в возрасте примерно 40 лет в центре города. Она попросила отвезти её домой, но по дороге заявила, что забыла ПИН-код от карты и не может расплатиться. Водитель предложил заправить автомобиль на стоимость поездки - при сумме менее одной тысячи рублей код вводить на кассе не требуется. Бедовая пассажирка согласилась, однако, как оказалось, у неё были другие планы.

Таксист остановился на АЗС на улице Солнечной и на пару минут вышел из машины. И зря. Как только мужчина зашёл в здание, его автомобиль со свистом умчался. Пассажирка пересела на водительское сиденье и уехала, даже не удосужившись вытащить заправочный пистолет. Водителю оставалось только вызвать полицию.

В УМВД России по Кировской области сообщили, что иномарку нашли недалеко от заправки. Женщина проехала 10 минут и бросила автомобиль на улице Лепсе. Машину вернули владельцу, а угонщицу разыскивают. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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