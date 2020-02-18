Платежная система Mastercard ведет работу по созданию механизма оплаты проезда в общественном транспорте по походке, расположению кровеносных сосудов и ритму сердцебиения. Об этом в интервью изданию MarketWatch рассказал президент компании по кибернетическим и интеллектуальным решениям Аджай Бхалла, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"То, как вы держите свой телефон, к какому уху его прикладываете, и как ваши пальцы касаются кнопок, все это уникально. Мы исследовали сердцебиение, расположение вен и то, как люди ходят для их аутентификации", - отметил Бхалла.

По его словам, самым необычным механизмом станет технология распознавания людей по походке. Специальные камеры будут распознавать пассажира, когда он подойдет к турникетам оплаты. Программа определит его личность, произведет снятие средств с банковской карты и пропустит в транспорт.

Еще двумя новшествами станут технологии распознавания по расположению кровеносных сосудов вблизи поверхности кожи и по ритму сердцебиения. Они также уникальны для каждого человека. Например, для аутентификации по ритму сердцебиения пользователь должен носить специальный браслет на запястье, который будет измерять его пульс.