Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР в среду утвердил новый общенациональный стандарт диагностики и лечения нового коронавиурса. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, согласно новым правилам, все регионы страны, включая центральную провинцию Хубэй, где наблюдается наиболее мощная вспышка пневмонии, в процессе постановки диагноза обязаны учитывать результаты анализа нуклеиновой кислоты в крови человека или секвенирования (получения генной информации). Кроме того, при лечении больных с тяжелой формой заболевания рекомендуется дополнительно применять метод переливания плазмы крови выздоровевших пациентов, ранее инфицированных коронавирусом нового типа.

Власти предписали, что уже выписавшимся больным в течение двух недель рекомендуется проходить осмотр у доктора с целью восстановления на фоне ослабленного иммунитета.

Этот регламентирующий диагностику и лечение заболевания документ - шестой с начала января в КНР.