Двигатель самолета авиакомпании GoAir загорелся прямо перед взлетом. Об этом сообщает The Independent, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Инцидент произошел в аэропорту индийского города Ахмедабад с лайнером, направлявшимся в Бангалор на юге страны. По данным представителей перевозчика, возгорание вызвал инородный объект, попавший в двигатель. Предполагается, что этим объектом была птица.

Огонь удалось оперативно потушить. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали, пострадавших нет. В результате случившегося запланированный рейс перенесли на четыре часа.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.