В Башкирии молодые люди прокатили своего приятеля на багажнике автомобиля, ну а чтобы он не упал, примотали скотчем. И это единственная страховка на любой случай, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

И может быть, при резком ускорении или, наоборот, торможении это поможет, однако вряд ли липкая лента спасет экстремала, если легковушка, например, попадет в аварию. Или вовсе кто-нибудь другой на полном ходу влетит в машину.

Все могло закончиться плачевно для юноши. Однако он, кажется, об этом не беспокоится. Прохожие с удивлением смотрят им вслед. Шутники опубликовали ролик в Интернете, однако и там пользователи не оценили безумный поступок. Поездка завершилась без травм.

Повезло, что по дороге не встретились полицейские. Впрочем, они наверняка уже изучают эту видеозапись.

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