В джунглях индийского штата Чхаттисгарх тигр начал гнаться за автобусом с туристами. Внимание хищника привлекла торчащая из транспортного средства занавеска, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Погоню большой кошки за куском ткани запечатлел один из туристов, находящихся в автобусе.

Тигр бежит за волочащейся по земле занавеской и, в конце концов, ему ненадолго удается его схватить.

Реакция пассажиров в салоне - разная. Слышно, что кто-то смеется, кто-то кричит от страха, а кто-то, паникуя, просит водителя ехать быстрее.

В итоге автобус набрал скорость и оторвался от преследователя.

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