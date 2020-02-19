https://news.day.az/world/1204557.html Заказное убийство закончилось провалом, так как киллер не смог попасть в жертву - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заказное убийство закончилось провалом, так как киллер не смог попасть в жертву - ВИДЕО
В Индии киллер-неудачник подъехал к уличному торговцу и совершил несколько выстрелов из пистолета. Удивительно, но ни одна из выпущенных пуль не попала в цель, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре