В Индии киллер-неудачник подъехал к уличному торговцу и совершил несколько выстрелов из пистолета. Удивительно, но ни одна из выпущенных пуль не попала в цель, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

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