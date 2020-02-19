Полиция столицы Уэльса Кардиффа опубликовала в официальном аккаунте в "Фейсбуке" видео несостоявшегося ограбления с неожиданным финалом, снятого камерой наружного наблюдения на Колчестер Авеню на севере города, передает Day.Az со ссылкой на maximonline.ru.

Поздно вечером пожилой мужчина приехал к уличному банкомату на своем Chevrolet, чтобы снять наличные. И только он отошел от здания, пытаясь положить деньги в карман, к нему наперерез направился неизвестный, одетый в светоотражающий жилет и кепку и, приставив к шее некий предмет (как позже сообщила полиция, это был карандаш), потребовал отдать наличные.

Но вместо того, чтобы выполнить требования преступника, пенсионер решил дать ему отпор: седой мужчина встал в боксерскую стойку, а когда грабитель попытался приблизиться, ударил его по лицу. На видео видно, что мужчина даже подзуживал противника вступить в драку, но тот, видя решительность дедушки, позорно ретировался.

Полиция Кардиффа попросила всех, кто может опознать личность нападавшего, связаться с ними. А действия пенсионера назвали "выдающейся храбростью". В комментариях пользователи в основном восхитились его смелостью, но при этом были и те, кто писал, что более безопасным было бы отдать деньги и не рисковать жизнью.

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