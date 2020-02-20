Бен Мансанарес и сам толком не понял, что же именно он снял на видео. Поэтому он и разместил эти странные кадры в интернете, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Житель Аризоны (США) заметил в небе над горами чёрный объект, причём, судя по всему, довольно крупного размера. Этот парящий НЛО не стремился никуда улетать, так что изначально очевидец отснял 15-минутный видеоролик, который позже внимательно просмотрел, но так и не додумался, что же это могло быть, и решил обратиться к общественности за помощью.

Несмотря на то, что скептики уверены, что речь здесь идёт о метеозонде или воздушном шаре, у уфологов сложилось своё мнение. Они считают, что Бен запечатлел инопланетный космический корабль, и хвалят его за то, что он не поленился снять нечто настолько удивительное, чем можно и нужно делиться с окружающими - особенно неравнодушными к необычным явлениям.

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