https://news.day.az/world/1204804.html Очевидцы сняли, как спускавшийся по простыням мужчина упал с 7 этажа - ВИДЕО
Очевидцы сняли, как спускавшийся по простыням мужчина упал с 7 этажа - ВИДЕО
Очевидцы сняли, как мужчина, попытавшийся спуститься по связанным простыням из окна, упал на землю. По предварительной информации, он упал примерно с высоты 7-го этажа. При этом от трагедии его уберегло дерево: сначала он упал именно на него, а уже затем - на тротуар, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Инцидент произошел сегодня в Востряковском проезде.
Мужчина после падения смог подняться на ноги самостоятельно. Однако позднее, в состоянии шока, был госпитализирован.
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