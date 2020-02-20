Очевидцы сняли, как мужчина, попытавшийся спуститься по связанным простыням из окна, упал на землю. По предварительной информации, он упал примерно с высоты 7-го этажа. При этом от трагедии его уберегло дерево: сначала он упал именно на него, а уже затем - на тротуар, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошел сегодня в Востряковском проезде.

Мужчина после падения смог подняться на ноги самостоятельно. Однако позднее, в состоянии шока, был госпитализирован.

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