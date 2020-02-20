15 февраля видеокамера, установленная в ювелирном магазине, находящемся в городе Эльбасан (Албания), запечатлела вооружённый налёт в исполнении дерзкого грабителя, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Астрит Тачи, зайдя в торговое заведение, попросил продавщицу показать ему некоторые ювелирные изделия. Затем налётчик, угрожая пистолетом, заставил женщину открыть ему стеклянную стойку. Поменявшись местами с продавщицей, преступник положил на прилавок оружие и приступил набивать свои карманы украшениями.

Сотрудница магазина не растерялась и схватив пистолет, выбежала на улицу.

По информации СМИ, не уточнивших, чем закончился инцидент, Астрит Тачи в тот же день был арестован в местном кафе. Предположительно считается, что налётчик совершил, как минимум восемь грабежей. Также были арестованы двое сообщников дерзкого грабителя.

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