Число случаев заражения коронавирусом COVID-2019 за пределами материкового Китая достигло 1076 в 26 странах. Об этом заявил на брифинге в четверг генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"За пределами Китая зарегистрировано 1076 случаев заражения COVID19 в 26 странах, из которых семь случаев - летальные", - приводятся слова главы ВОЗ в Twitter организации.



При этом он уточнил, что более половины этих случаев зарегистрированы среди пассажиров карантинного лайнера Diamond Princess в Японии.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,5 тысячи человек, скончались 2029 человека, излечились около 16,1 тысячи.

