Жительница американского города Бостон, штат Массачусетс, за десять лет дважды стала миллионершей благодаря игре в лотерею, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В феврале Линда Свини (Linda Sweeney) приобрела в местном магазине билет мгновенной лотереи 200X и сорвала джекпот в миллион долларов. Игра в лотерею не в первый раз принесла женщине крупный денежный приз. Она уже выигрывала ту же сумму десять лет назад.

По правилам лотереи победитель может забрать выигрыш целиком, уплатив налоги, либо получать деньги частями. Свини предпочла первый вариант. За вычетом налогов ей досталось 650 тысяч долларов. Удачливая американка не уточнила, на что она планирует потратить куш.