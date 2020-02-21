Яркие вспышки в небе над Костомукшей разбудили местных жителей в ночь на 20 февраля. Причиной стало падение метеорита между Костомукшей и поселком Ледмозеро. Кадры, снятые несколькими камерами наблюдения, опубликованы в Сети, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Происшествие случилось в 4:35 утра, сообщил aif.ru. Местные жители в соцсетях, обсуждая инцидент, отмечали, что падение сопровождалось грохотом, от которого дрожали оконные стекла.

Костомукша построен в советское время как город обеспечения приграничного горно-обогатительного комбината на месте одноименной деревни. Занимает территорию около 15 квадратных километров и имеет население около 30 тысяч человек.

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