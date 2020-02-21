Зрелище грозового облака, в котором то и дело посверкивают молнии, уже само по себе является небезынтересным, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

А вот жителям Вилья Хиардино (Аргентина) и вовсе повезло, ведь они, наблюдая за таким облаком, заметили ещё и странную светящуюся точку. Этот НЛО двигался вертикально вниз, влетел в облачное образование, и о дальнейшей его судьбе можно только гадать, ведь больше он не появился.

Уфологи, давно изучающие подобные видеоматериалы, не увидели в действиях инопланетных гостей ничего удивительного. Эти люди уверены, что экипаж корабля пришельцев хотел пополнить от облака запас энергии, то есть, говоря попросту, подзарядиться.

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