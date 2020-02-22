Полицейский детектив Чейз МакКеон и офицер Николь МакКеон женаты уже шесть месяцев и каждую неделю ходят на свидания. В субботу, 15 февраля, они решили перекусить в ресторане быстрого питания в центре города Луисвилл и стали свидетелями ограбления, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Вечер начинался спокойно: копы в свой выходной решили посетить заведение "Raising Cane's". Однако что-то пошло не так. В ресторан зашел мужчина в маске и подошел к стойке.

Сначала Николь подумала, что человек может быть болен, учитывая сезон гриппа, но вскоре поняла, что маска на нем по другим причинам. Когда пара увидела, как сотрудник за стойкой поднял руки, то сразу подготовила план задержания.

На видео с камер видеонаблюдения видно, как офицеры берут в руки оружие и бегут за подозреваемым. Копы преследовали грабителя еще несколько кварталов подряд, пока их коллеги не прибыли на место и не арестовали его.

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