Бэнкси заявил, что "рад" тому, что его последнюю работу испортили вандалы, потому что эскизы были лучше того, что получилось в итоге, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Новое произведение анонимного художника появилось на стене здания в Бристоле 13 февраля накануне Дня Святого Валентина. На нем молодая девушка целится из рогатки в небо, а на стене справа сверху появляется красный взрыв.

Работа продержалась всего 48 часов, затем на ней появилась надпись "BCC W***ERS".

"Я рад, что моя работа в Бристоле подверглась нападению вандалов, изначальный набросок был значительно лучше...", - написал Бэнкси в своем инстаграме, разместив несколько пробных рисунков.