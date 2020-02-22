Жительница Южной Африки Шаненли Виссер (Shaninlea Visser) лишилась конечностей, губ и носа после встречи с мангустом. Ее историю приводит издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Женщина рассказала, что животное укусило ее в 2017 году, когда она была в гостях у бывшего начальника. Поначалу она не придала этому инциденту никакого значения, однако через два дня ей стало плохо. Виссер доставили в госпиталь, где у нее диагностировали сепсис. Из-за заражения крови начали отказывать почки, печень и другие жизненно важные органы, в связи с чем медики ввели ее в кому на 11 дней.

По словам 36-летней женщины, врачи сказали ее близким, что у нее мало шансов на выживание. Позднее пациентке ампутировали обе ноги ниже колена, обе руки ниже локтя, нос и губы. С тех пор женщина перенесла 66 операций. Медицинская процедура по восстановлению ее губ заняла 13 часов.

Летом 2019 года жительница округа Старк, штат Огайо, США, подхватила инфекцию через слюну собаки и частично лишилась конечностей. Проведенные анализы выявили в крови Мэри Трейнер бактерии Capnocytophaga, которые содержатся в слюне домашних животных. Пациентка провела в больнице более двух с половиной месяцев и перенесла восемь операций.