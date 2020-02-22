Английский художник в стиле стрит-арт Бэнкси обрадовался из-за своей испорченной вандалами работы, которая появилась в его родном Бристоле ко Дню святого Валентина. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я вроде как даже рад, что произведение в Бартон Хилл (один из районов Бристоля - прим. "Ленты.ру") было испорчено. Первоначальные эскизы были гораздо лучше", - написал Бэнкси, прикрепив к посту изображения с черновыми вариантами работы.

15 февраля издание The Guardian сообщало, что граффити, на котором девушка стреляет из рогатки цветами, было испорчено всего через несколько дней после появления. На это также обратили и пользователи социальных сетей, опубликовав снимки, на которых поверх рисунка появилась надпись, нанесенная розовой краской.

В начале сентября 2019 года в Париже украли граффити Бэнкси. Неизвестные вырезали работу, которая находилась на задней стороне металлического указателя на подземной автостоянке Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду. На исчезнувшем граффити была изображена крыса, которая является часто повторяющимся образом в работах художника.