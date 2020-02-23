Сторонник теории плоской Земли Майк Хьюз из Калифорнии разбился на самодельной ракете. Об этом сообщает Daily Mail. Видео инцидента в своем Twitter опубликовал журналист Джастин Чепман, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

У летательного аппарата "на паровой тяге" не сработал посадочный парашют.

В 2018 году Хьюз уже совершал аналогичный полет. Тогда ему удалось подняться на 520 метров, однако при приземлении он повредил спину.

63-летний Хьюз работал водителем лимузина. На YouTube он прославился своими видеообращениями, где утверждал, что Земля имеет плоскую форму. Он строил свои ракеты, чтобы получить подтверждение своей теории.