Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco начнет разработку месторождения Джафура, хранилища газа в Восточной провинции. Об этом сообщается на сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что Джафура - крупнейшее месторождение нетрадиционного газа в королевстве. Его длина составляет 170 км, а ширина - 100 км.

Предположительно, объем газа там достигает 5,7 трлн кубических метров. Разработка начнется в 2024 году.